Concert Cathy Heiting Jazz Trio Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence
jeudi 27 août 2026 · Cour de l'école Sainte Catherine · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Concert Cathy Heiting Jazz Trio
Jeudi 27 août 2026 de 20h à 20h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 20:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Cathy Heiting invite Franck Lamiot à l’orgue Hammond et Samuel Bobin à la batterie pour un répertoire soul/jazz des plus stimulants (standards et compositions). Un trio jazz/soul qui diffuse avec aisance et générosité une joie palpable à partager !
Emotion sincère, jazz enlevé, soul poignante et douce complicité seront au rendez-vous avec cette vocaliste hors norme, (auteure et compositrice) au contact public chaleureux accompagnée de ses talentueux camarades.
Cathy, Sélection Jammin’Juan et Prix du Public Crest Jazz Vocal, a été programmée dans le cadre de festivals d’envergure Parfum de Jazz, Marseille Jazz, La Londe Jazz festival, Crest Jazz Vocal, Jazz à Vienne Off… On a pu la retrouver lors de belles 1ère parties Michel Legrand, Cecil Mc Lorin Salvant, Didier Lockwood, Thomas Dutronc, Sandra N’Kaké…
Cathy Heiting, chant
Franck Lamiot, orgue Hammond
Samuel Bobin, batterie
On Green dolphin street, Ned Washington et Bronisław Kaper
Nature boy, Eden Ahbez
Fleur de sel, Samuel Bobin
Rainy day, Cathy Heiting
Rough conversation, Cathy Heiting
Try me, Cathy Heiting
Incertitude / Les Destriers, Samuel Bobin
Drink my raw edgy soul, Cathy Heiting
The shadow of your smile, Johny Mandel
Moan, Cathy Heiting
● .
Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr
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English :
Cathy Heiting invites Franck Lamiot on the Hammond organ and Samuel Bobin on drums for a truly exhilarating soul/jazz repertoire (standards and original compositions). A jazz/soul trio that effortlessly and generously radiates a palpable joy to share!
L’événement Concert Cathy Heiting Jazz Trio Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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