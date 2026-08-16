Concert Cathy Heiting Jazz Trio Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Cathy Heiting Jazz Trio

Jeudi 27 août 2026 de 20h à 20h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Cathy Heiting invite Franck Lamiot à l’orgue Hammond et Samuel Bobin à la batterie pour un répertoire soul/jazz des plus stimulants (standards et compositions). Un trio jazz/soul qui diffuse avec aisance et générosité une joie palpable à partager !

Emotion sincère, jazz enlevé, soul poignante et douce complicité seront au rendez-vous avec cette vocaliste hors norme, (auteure et compositrice) au contact public chaleureux accompagnée de ses talentueux camarades.



Cathy, Sélection Jammin’Juan et Prix du Public Crest Jazz Vocal, a été programmée dans le cadre de festivals d’envergure Parfum de Jazz, Marseille Jazz, La Londe Jazz festival, Crest Jazz Vocal, Jazz à Vienne Off… On a pu la retrouver lors de belles 1ère parties Michel Legrand, Cecil Mc Lorin Salvant, Didier Lockwood, Thomas Dutronc, Sandra N’Kaké…



Cathy Heiting, chant

Franck Lamiot, orgue Hammond

Samuel Bobin, batterie



On Green dolphin street, Ned Washington et Bronisław Kaper

Nature boy, Eden Ahbez

Fleur de sel, Samuel Bobin

Rainy day, Cathy Heiting

Rough conversation, Cathy Heiting

Try me, Cathy Heiting

Incertitude / Les Destriers, Samuel Bobin

Drink my raw edgy soul, Cathy Heiting

The shadow of your smile, Johny Mandel

Moan, Cathy Heiting



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Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Cathy Heiting invites Franck Lamiot on the Hammond organ and Samuel Bobin on drums for a truly exhilarating soul/jazz repertoire (standards and original compositions). A jazz/soul trio that effortlessly and generously radiates a palpable joy to share!

L’événement Concert Cathy Heiting Jazz Trio Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence