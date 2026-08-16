Zola, Aix et Plassans Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence
lundi 17 août 2026 · Au départ de l'Office de Tourisme · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Zola, Aix et Plassans
Du 17/08 au 28/09/2026 le lundi de 14h à 16h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-09-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Dans les rues de la vieille ville, une flânerie littéraire et biographique sur le plus aixois des grands romanciers du XIXe siècle !
La visite se fait au départ de l’Office de Tourisme où vous attend votre guide.
Zola taciturne ? Absolument pas !
Venez découvrir un personnage haut en couleurs dont les 15 années de jeunesse passées à Aix ont marqué ad vitam eternam sa vie et son œuvre.
L’occasion pour nous aussi d’appréhender son amitié avec un certain Cezanne.
➜ Visite guidée à pied / Visite adaptée aux personnes en fauteuil roulant
➜ Langue en français
➜ Durée 2h environ
Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .
Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Visit in french only.
In the streets of the old city, a nice literary and biographical walk on the most famous writer from Aix of the nineteenth century !
L’événement Zola, Aix et Plassans Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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