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AGENDA · Aix-en-Provence

Zola, Aix et Plassans Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

lundi 17 août 2026 · Au départ de l'Office de Tourisme · Aix-en-Provence

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Au départ de l'Office de Tourisme
Adresse
300 avenue Giuseppe Verdi
Ville
13100 Aix-en-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
12 12 12

Aix-en-Provence

Zola, Aix et Plassans

Du 17/08 au 28/09/2026 le lundi de 14h à 16h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-09-28 16:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Dans les rues de la vieille ville, une flânerie littéraire et biographique sur le plus aixois des grands romanciers du XIXe siècle !
La visite se fait au départ de l’Office de Tourisme où vous attend votre guide.
Zola taciturne ? Absolument pas !
Venez découvrir un personnage haut en couleurs dont les 15 années de jeunesse passées à Aix ont marqué ad vitam eternam sa vie et son œuvre.
L’occasion pour nous aussi d’appréhender son amitié avec un certain Cezanne.

➜ Visite guidée à pied / Visite adaptée aux personnes en fauteuil roulant
➜ Langue en français
➜ Durée 2h environ

Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.   .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Visit in french only.
In the streets of the old city, a nice literary and biographical walk on the most famous writer from Aix of the nineteenth century !

L’événement Zola, Aix et Plassans Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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