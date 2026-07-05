Concert Ces Mondes en nous place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Ces Mondes en nous

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 21:40:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16

Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Direction musicale Bas Wiegers

Cette soirée explore ces paysages intérieurs que la musique révèle mieux que tout autre art rêves, vertiges, visions, élans secrets.

Avec Ophélie, Mel Bonis (1858-1937) donne voix à une figure féminine traversée par l’imaginaire et le tragique. Longtemps tenue à l’écart du récit musical officiel, la compositrice française déploie ici un art raffiné de la couleur et de la suggestion. Le titre de la compositrice américaine Missy Mazzoli (née en 1980), These Worlds In Us, prolonge ce voyage vers l’intime dans une écriture d’aujourd’hui, vibrante, organique et traversée de tensions souterraines. En seconde partie, la Symphonie n° 4 Romantique de Bruckner ouvre un horizon plus vaste encore avec ces accords de cuivres qui mêlent à l’architecture des cathédrales le chant mystique d’une nature qui se déploie, telle une fresque monumentale. D’un monde rêvé à l’autre, le concert dessine une traversée des puissances invisibles qui nous habitentTout public

5 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Nancy-Lorraine National Opera Orchestra

Conductor: Bas Wiegers

This evening explores those inner landscapes that music reveals better than any other art form: dreams, vertigo, visions, and secret impulses.

With *Ophélie*, Mel Bonis (1858–1937) gives voice to a female figure shaped by the imagination and tragedy. Long sidelined from the official musical narrative, the French composer displays here a refined artistry of color and suggestion. The piece by American composer Missy Mazzoli (born in 1980), *These Worlds In Us*, continues this journey into the intimate realm through a contemporary style of composition that is vibrant, organic, and permeated by underlying tensions. In the second half, Bruckner’s Symphony No. 4 “Romantic” opens up an even vaster horizon with brass chords that blend with the architecture of the cathedralscathedrals with the mystical song of nature unfolding like a monumental fresco. From one dreamworld to another, the concert traces a journey through the invisible forces that dwell within us

L’événement Concert Ces Mondes en nous Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY