Concert Chant et Orgue Violon et Piano Place du Couarail Toul

Toul

Concert Chant et Orgue Violon et Piano

Place du Couarail Collégiale Saint-Gengoult Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Kel Toulois vous invite pour un concert mêlant le chant, avec le Choeur Exultate, l’orgue joué par Clément Lagier, le violon par Elisabeth Ohaut, et le piano avec Tatiana Maureira.

Des oeuvres de Haedel, Caccini-V. Vavilov, De Marzi ou encore Rutter seront joués lors de ce concert.

Organisé au profit de l’association Kel Toulois

entrée libreTout public

0 .

Place du Couarail Collégiale Saint-Gengoult Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est keltoulois@gmail.com

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English :

Le Kel Toulois invites you to a concert combining singing with the Choeur Exultate, organ with Clément Lagier, violin with Elisabeth Ohaut, and piano with Tatiana Maureira.

Works by Haedel, Caccini-V. Vavilov, De Marzi and Rutter.

Organized in aid of the Kel Toulois association

free admission

L’événement Concert Chant et Orgue Violon et Piano Toul a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES