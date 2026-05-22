Tatto Flash Day Brasserie Cheval L’Atelier Toul
Tatto Flash Day Brasserie Cheval L’Atelier Toul samedi 30 mai 2026.
Toul
Tatto Flash Day Brasserie Cheval
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
La Tatto Flash Day revient pour une 4 ème édition !
Au programme
– Tatouages chaque artiste propose une planche de dessins prêts à tatouer. Premier arrivé, premier servi ! (14h-20h)
– Illustrations des créations uniques pour décorer ton chez toi ou offrir un cadeau réalisé avec amour. (14h- 20h)
– Concert This is Brit Pop , le top tribute band des années 90’s à 19h30 !
Et bien sûr, de quoi manger avec un Food-Truck, de quoi boire avec la Brasserie Cheval et de quoi s’habiller dans l’ambiance avec la Fripe c’est Chic !
Infos pratiques
– Réservation sur place pour les tatouages, premier arrivé premier servi
– Parkings dans les 2 premières travées fermeture à 23h30
Entrée libreTout public
0 .
L’Atelier 146 Rue Pierre-Aimé Bouge Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est brasserie.cheval@gmail.com
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English :
Tatto Flash Day is back for a 4th edition!
On the program:
– Tattoos: each artist offers a board of drawings ready for tattooing. First come, first served (2pm-8pm)
– Illustrations: unique creations to decorate your home or offer a gift made with love (2pm-8pm)
– Concert This is Brit Pop , the top tribute band of the 90’s at 7.30pm!
And of course, food from a Food-Truck, drinks from Brasserie Cheval, and fashionable clothes from Fripe c’est Chic!
Practical info:
– On-site booking for tattoos, first come first served
– Parking in the first 2 bays closes at 11.30pm
Free admission
L’événement Tatto Flash Day Brasserie Cheval Toul a été mis à jour le 2026-05-19 par MT TERRES TOULOISES
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