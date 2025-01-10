Concert Chantal Goya , 50 ans d’amour Amiens

Concert Chantal Goya , 50 ans d’amour Amiens dimanche 25 janvier 2026.

Concert Chantal Goya , 50 ans d’amour

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

1975 2025, mes 50 ans de scène !

Venez fêter avec moi 50 ans de féérie, de rêves et de chansons autour de l’univers enchanteur de Marie-Rose, lors d’un spectacle inédit, exceptionnel et unique !

Retrouvez-vous plongés dans l’univers émerveillé de Marie-Rose, où chaque chanson est une invitation à l’imaginaire.

Replongez dans les plus beaux tableaux de mes Grands Spectacles, où tous vos amis prennent vie et où le rêve devient réalité.

Laissez-vous transporter par la poésie et la douceur des mélodies de Jean-Jacques Debout et fêtons ensemble cette complicité, ce bonheur d’être en famille , où petits et grands gardent leur âme d’enfant.

Votre présence sera mon plus précieux cadeau pour mes 50 ans de scène.

Je vous aime !

Votre amie Chantal

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

1975 2025, my 50 years on stage!

Join me in celebrating 50 years of enchantment, dreams and songs from the enchanting world of Marie-Rose, in an original, exceptional and unique show!

Immerse yourself in Marie-Rose’s world of wonder, where every song is an invitation to the imagination.

Immerse yourself in the most beautiful tableaux of my Grands Spectacles, where all your friends come to life and dreams come true.

Let Jean-Jacques Debout’s gentle, poetic melodies transport you, and let’s celebrate this complicity, this joy of being « in the family », where young and old alike keep their childlike spirit.

Your presence will be my most precious gift for my 50 years on stage.

I love you all!

Your friend Chantal

German :

1975 2025, meine 50 Jahre auf der Bühne!

Feiern Sie mit mir 50 Jahre Märchen, Träume und Lieder rund um die zauberhafte Welt von Marie-Rose in einer noch nie dagewesenen, außergewöhnlichen und einzigartigen Show!

Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt von Marie-Rose, in der jedes Lied eine Einladung zur Fantasie ist.

Tauchen Sie ein in die schönsten Bilder meiner Grands Spectacles, in denen all Ihre Freunde lebendig werden und Träume wahr werden.

Lassen Sie sich von der Poesie und der Sanftheit der Melodien von Jean-Jacques Debout mitreißen und feiern Sie gemeinsam diese Komplizenschaft, dieses Glück, « in der Familie » zu sein, wo Groß und Klein ihre Kinderseele bewahren.

Ihre Anwesenheit wird mein wertvollstes Geschenk zu meinem 50-jährigen Bühnenjubiläum sein.

Ich liebe euch!

Ihre Freundin Chantal

Italiano :

1975 2025, i miei 50 anni sul palco!

Unisciti a me per celebrare 50 anni di incantesimi, sogni e canzoni basati sull’incantevole mondo di Marie-Rose, in uno spettacolo unico e irripetibile!

Immergetevi nel mondo incantato di Marie-Rose, dove ogni canzone è un invito all’immaginazione.

Immergetevi nelle scene più belle dei miei Grands Spectacles, dove tutti i vostri amici prendono vita e i sogni diventano realtà.

Lasciatevi trasportare dalla poesia e dalle dolci melodie di Jean-Jacques Debout, e festeggiamo insieme questa complicità, questa felicità di essere « in famiglia », dove grandi e piccini possono conservare il loro spirito infantile.

La vostra presenza sarà il mio regalo più prezioso per i miei 50 anni sul palcoscenico.

Vi amo tutti!

La vostra amica Chantal

Espanol :

1975 2025, ¡mis 50 años sobre el escenario!

Acompáñame a celebrar 50 años de encanto, sueños y canciones basadas en el encantador mundo de Marie-Rose, en un espectáculo único e irrepetible

Sumérjase en el mundo encantado de Marie-Rose, donde cada canción es una invitación a la imaginación.

Sumérjase en las escenas más bellas de mis Grands Spectacles, donde todos sus amigos cobran vida y los sueños se hacen realidad.

Déjese transportar por la poesía y las suaves melodías de Jean-Jacques Debout, y celebremos juntos esta complicidad, esta felicidad de estar « en familia », donde pequeños y mayores pueden conservar su espíritu infantil.

Su presencia será mi regalo más preciado para mis 50 años sobre los escenarios.

¡Os quiero a todos!

Tu amiga Chantal

