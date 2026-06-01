Montcuq-en-Quercy-Blanc

Concert chants basques chorale IKUSIKO ABESBATZA

5 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour la fête de la musique la chorale du chœurs d’hommes du pays basque IKUSIKO ABESBATZA se déplace à Montcuq pour un concert unique autour de chants basques traditionnels et festifs.

Pour la fête de la musique la chorale du chœurs d’hommes du pays basque IKUSIKO ABESBATZA se déplace à Montcuq pour un concert unique autour de chants basques traditionnels et festifs.

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5 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 03 44 56 91

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English :

For the fête de la musique, the Basque men’s choir IKUSIKO ABESBATZA comes to Montcuq for a unique concert of traditional and festive Basque songs.

L’événement Concert chants basques chorale IKUSIKO ABESBATZA Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cahors Vallée du Lot