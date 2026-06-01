Concert chants basques chorale IKUSIKO ABESBATZA Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert chants basques chorale IKUSIKO ABESBATZA Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 21 juin 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Concert chants basques chorale IKUSIKO ABESBATZA
5 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour la fête de la musique la chorale du chœurs d’hommes du pays basque IKUSIKO ABESBATZA se déplace à Montcuq pour un concert unique autour de chants basques traditionnels et festifs.
Pour la fête de la musique la chorale du chœurs d’hommes du pays basque IKUSIKO ABESBATZA se déplace à Montcuq pour un concert unique autour de chants basques traditionnels et festifs.
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5 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 03 44 56 91
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English :
For the fête de la musique, the Basque men’s choir IKUSIKO ABESBATZA comes to Montcuq for a unique concert of traditional and festive Basque songs.
L’événement Concert chants basques chorale IKUSIKO ABESBATZA Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cahors Vallée du Lot
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