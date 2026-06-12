Arrens-Marsous

Concert chants et polyphonies corses

Eglise d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin 2026, l’Église Saint-Pierre d’Arrens vibrera au son des chants corses avec le groupe SPERA CORSA.

Entre les montagnes corses et les sommets bigourdans, venez vivre une soirée unique de polyphonies et de chants corses.

Une soirée placée sous le signe du partage, de la tradition et de l’émotion… avec quelques surprises préparées par des jeunes du village.

Concert de 20h30 à 22h30.

Participation libre, chacun donne selon ses possibilités et son envie de soutenir la musique vivante.

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Eglise d’Arrens ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 02 54

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English :

On Saturday June 13, 2026, the Église Saint-Pierre in Arrens will be alive with the sound of Corsican song, with the group SPERA CORSA.

Between the mountains of Corsica and the peaks of Bigorre, come and experience a unique evening of Corsican polyphony and song.

An evening of sharing, tradition and emotion? with a few surprises prepared by young people from the village.

Concert from 8:30pm to 10:30pm.

Participation is free, with everyone giving according to their ability and desire to support living music.

L’événement Concert chants et polyphonies corses Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-06-06 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65