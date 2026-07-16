Concert Charlelie Couture Salle Poirel Nancy
mardi 3 novembre 2026 · Salle Poirel · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Charlelie Couture
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-11-03 20:00:00
fin : 2026-11-03 22:00:00
Date(s) :
2026-11-03
Être seul sur scène est un exercice périlleux, sans filet. Disons que cela requiert un certain goût du risque… De même, qu’un funambule se lance des défis face à l’absolu en acceptant les mouvements de l’air et les coups vent, de même que monter seul sur scène est un challenge…Tout public
30 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25
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English :
%Being alone on stage is a perilous endeavor, with no safety net.%A0%A0Let’s just say it requires a certain appetite for risk…%A0%A0Just as a tightrope walker takes on challenges in the face of the absolute by embracing the movements of the air and gusts of wind, so too is performing alone on stage a challenge…
L’événement Concert Charlelie Couture Nancy a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION NANCY
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