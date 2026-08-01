Concert chez Loule Lenny Marsouin Rue du bourg La Motte-Chalancon
jeudi 6 août 2026 · Rue du bourg · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Concert chez Loule Lenny Marsouin
Rue du bourg Chez Loule La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Double CONCERT au bar chez Loule avec
18h Valentin Berna (Chant et guitare Hawaïenne)
21h Lenny Marsouin (Lucia et Hugo)Chansons, Pop et électro-aquatique:) 2 Albums CD
Food truck Réunionnais (rougail saucisses, poulet, etc)
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Rue du bourg Chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28
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English :
Double CONCERT at Chez Loule bar featuring:
6:00 p.m.: Valentin Berna (Vocals and guitar, Hawa%EFenne)
9:00 PM: Lenny Marsouin (Lucia and Hugo) Songs, Pop, and %E9lectro-aquatic:) 2 CD albums
Reunion Island food truck (rougail with sausages, chicken, etc.)
L’événement Concert chez Loule Lenny Marsouin La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois
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