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AGENDA · La Motte-Chalancon

Concert chez Loule Lenny Marsouin Rue du bourg La Motte-Chalancon

jeudi 6 août 2026 · Rue du bourg · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Rue du bourg
Adresse
Chez Loule
Ville
26470 La Motte-Chalancon
Département
Drôme
Tarif

La Motte-Chalancon

Concert chez Loule Lenny Marsouin

Rue du bourg Chez Loule La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Double CONCERT au bar chez Loule avec
18h Valentin Berna (Chant et guitare Hawaïenne)
21h Lenny Marsouin (Lucia et Hugo)Chansons, Pop et électro-aquatique:) 2 Albums CD
Food truck Réunionnais (rougail saucisses, poulet, etc)
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Rue du bourg Chez Loule La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 56 69 28 

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English :

Double CONCERT at Chez Loule bar featuring:
6:00 p.m.: Valentin Berna (Vocals and guitar, Hawa%EFenne)
9:00 PM: Lenny Marsouin (Lucia and Hugo) Songs, Pop, and %E9lectro-aquatic:) 2 CD albums
Reunion Island food truck (rougail with sausages, chicken, etc.)

L’événement Concert chez Loule Lenny Marsouin La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays Diois

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