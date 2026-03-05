Concert Chœur Adhémar Grands chœurs d’opéra place du Théâtre Montélimar
Concert Chœur Adhémar Grands chœurs d’opéra place du Théâtre Montélimar samedi 23 mai 2026.
place du Théâtre THEATRE EMILE LOUBET Montélimar Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
tarif prévente
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 19:30:00
2026-05-23
Chœur Adhémar est un chœur mixte à quatre voix , de 45 à 50 choristes, qui aborde un répertoire essentiellement classique à capella ou avec l’accompagnement d’orchestres ou d’instrumentistes.
place du Théâtre THEATRE EMILE LOUBET Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 64 89 07 fulwari@bbox.fr
English :
Ch?ur Adhémar is a four-voice mixed choir of 45 to 50 singers, performing a mainly classical repertoire a capella or with orchestral or instrumental accompaniment.
