Concert Chœur Adhémar Grands chœurs d’opéra place du Théâtre Montélimar

Concert Chœur Adhémar Grands chœurs d’opéra

place du Théâtre THEATRE EMILE LOUBET Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

tarif prévente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Chœur Adhémar est un chœur mixte à quatre voix , de 45 à 50 choristes, qui aborde un répertoire essentiellement classique à capella ou avec l’accompagnement d’orchestres ou d’instrumentistes.

.

place du Théâtre THEATRE EMILE LOUBET Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 64 89 07 fulwari@bbox.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ch?ur Adhémar is a four-voice mixed choir of 45 to 50 singers, performing a mainly classical repertoire a capella or with orchestral or instrumental accompaniment.

L’événement Concert Chœur Adhémar Grands chœurs d’opéra Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération