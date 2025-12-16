Concert choeur d’hommes Voxitanie ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

Concert choeur d’hommes Voxitanie

ARGELES-GAZOST 17 rue de la Victoire Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

2026-08-21

Chœur d’hommes ayant la passion du chant entre copains. Formé début 2017 et fort de 18 choristes

Lourdes/Pays de Lourdes VOXITANIE , un chœur d’hommes qui monte…en gammes !

Le choeur VOXITANIE a un peu plus de 2 ans d’âge, il est certainement le dernier né des groupes vocaux polyphonique haut-pyrénéen en OCCITANIE. Il compte actuellement une vingtaine de choristes et un chef de chœur instrumentiste René VERGEZ, artiste talentueux de BEAUCENS bien connu en LAVEDAN.

C’est un groupe de copains venant de diverses contrées du pays de BIGORRE allant de la plaine de TARBES à la haute vallée des GAVES, et de divers horizons, composé de chanteurs ayant pour certains appartenu à d’autres formations, mais aussi de néophytes désireux d’apprendre à chanter.

Ce groupe a décidé de se retrouver régulièrement depuis début 2017 à la mairie de POUEYFERRE, sous la houlette de René VERGEZ et de partager la passion de chanter et de perpétuer la tradition polyphonique pyrénéenne.

En quoi VOXITANIE est-il différent des chorales connues ?

Voici ce qu’un article de La Dépêche datée du 28/03/19 disait de cette chorale Comme tous les groupes locaux versés dans le folklore pyrénéen, VOXITANIE a choisi de rendre hommage à la montagne pyrénéenne et à ses magnifiques vallées, aux belles campagnes d’Occitanie, du Pays Basque au Pays Catalan, mais il a souhaité s’élever encore et du coup élargir nos frontières aux frontières du monde en regardant au-delà des mers vers les îles ensoleillées, de la Corse aux Caraïbes, ou vers les terres lointaine du Mexique… Il a choisi de chanter en français, en gascon, en basque, en corse, en espagnol, en anglais, de chanter dans toutes les langues du monde où le cœur vibre en exprimant l’amour pour une patrie ou un terroir.

Il a choisi de chanter en français des chansons des Compagnons , d’ Harry Belafonte , de Julien Clerc ou encore de Claude Nougaro . Mais il chante aussi en gascon, en basque, en corse, en espagnol, en anglais…bref de chanter dans toutes les langues du monde où le cœur vibre en exprimant l’amour pour une patrie ou un terroir.

VOXITANIE revendique un ancrage dans nos terres du Sud et une identité forte l’amour de nos belles Pyrénées, de la Gascogne, de l’Occitanie mais aussi, à travers les chansons du Monde, un chœur qui n’hésite pas à aller puiser son inspiration sur les mers et au-delà des mers renouvelant ainsi le goût du voyage et de la découverte qui caractérisaient tant nos anciens marins basques et catalans.

Quant à la différence et bien c’est la diversité et la gaieté de son répertoire qui séduit le public. Il se distingue quelque peu de ses homologues par son répertoire, plus varié, plus moderne , par un excellent accompagnement musical à l’accordéon numérique et par sa tenue, haute en couleur. Ces différences ont déjà été saluées par La Dépêche 2 août 2019 S’il n’a pas l’ancienneté car il ne date que de quelques années et est sans doute le plus jeune des grands chœurs d’hommes, VOXITANIE n’en est pas moins méritant et séduit le public. Il se distingue quelque peu de ses homologues par son répertoire, plus varié peut-être, avec des chansons modernes, et par sa tenue, elle aussi haute en couleur… .

ARGELES-GAZOST 17 rue de la Victoire Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 86 98 97 91

