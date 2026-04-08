Concert Chorale Les Bérets Bleus CAPVERN LES BAINS Capvern

Capvern

Concert Chorale Les Bérets Bleus

CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 22:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Concert à l’église de Capvern les Bains avec la chorale LES BERETS BLEUS.

Libre participation

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CAPVERN LES BAINS A l’église de la Sainte Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com

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English :

Concert at Capvern les Bains church with the LES BERETS BLEUS choir.

Free participation

L’événement Concert Chorale Les Bérets Bleus Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65