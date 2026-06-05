Concert chorale Petite Femme Cathédrale Sainte-Germaine Valence
Concert chorale Petite Femme Cathédrale Sainte-Germaine Valence dimanche 21 juin 2026.
Valence
Concert chorale Petite Femme
Cathédrale Sainte-Germaine 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 17:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Ce spectacle donnera à la chorale Tant qu’ça chante l’occasion de faire résonner un répertoire de chants du monde.
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Cathédrale Sainte-Germaine 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr
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English :
This show will give the Tant qu?ça chante choir the opportunity to perform a repertoire of world songs.
L’événement Concert chorale Petite Femme Valence a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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