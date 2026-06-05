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Concert chorale Petite Femme Cathédrale Sainte-Germaine Valence

Concert chorale Petite Femme Cathédrale Sainte-Germaine Valence dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Cathédrale Sainte-Germaine

Adresse : 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Valence

Concert chorale Petite Femme

Cathédrale Sainte-Germaine 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 16:00:00
fin : 2026-06-21 17:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Ce spectacle donnera à la chorale Tant qu’ça chante l’occasion de faire résonner un répertoire de chants du monde.
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Cathédrale Sainte-Germaine 26 RUE CHRISTOPHE COLOMB Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15  saintlary26@free.fr

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English :

This show will give the Tant qu?ça chante choir the opportunity to perform a repertoire of world songs.

L’événement Concert chorale Petite Femme Valence a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme

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