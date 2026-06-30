Concert chorégraphié Silence Comédie de Valence Valence

Informations pratiques

Valence

Concert chorégraphié Silence

Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-04 20:00:00

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-04

Mathilde Monnier revient avec un concert chorégraphié qui plonge les corps en immersion dans la musique. Elle s’associe pour l’occasion à Lucie Antunes, batteuse et compositrice dont l’écriture musicale s’inspire des rythmes percussifs du chamanisme.

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Comédie de Valence 1 Place Charles Huguenel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

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English :

Mathilde Monnier returns with a choreographed concert that immerses the performers in the music. For this performance, she is collaborating with Lucie Antunes, a drummer and composer whose musical style is inspired by the percussive rhythms of shamanism.

L’événement Concert chorégraphié Silence Valence a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme