Concert Christophe Maé Amiens
Concert Christophe Maé Amiens jeudi 26 novembre 2026.
Concert Christophe Maé
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 18:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2026-11-26 2027-01-24
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026.
Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026. .
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After one last triumphant tour, Christophe Maé will be back on the biggest stages of France, Switzerland and Belgium in 2026.
L’événement Concert Christophe Maé Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS