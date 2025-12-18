Concert Chute Libre + ÖGMA Café Charbon Nevers

Concert Chute Libre + ÖGMA

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

2026-04-30 20:00:00

2026-04-30 23:30:00

2026-04-30

Des riffs simples et efficaces, une grosse dose d’énergie, des textes fédérateurs Chute Libre trouve la recette qui marche pour un concert qui fait secouer les têtes ! Originaire de Nevers, le groupe de punk rock continue de danser sur les ruines du monde à bon coup de paroles contestataires. Rendez-vous pour la release party de leur nouvelle galette !

Concert Chute Libre + ÖGMA au café Charbon de Nevers le jeudi 30 avril à 20h. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

