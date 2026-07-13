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AGENDA · Laval

Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue 6PAR4 Laval

samedi 14 novembre 2026 · 6PAR4 · Laval

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
6PAR4
Adresse
177 Rue du Vieux Saint-Louis
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-15 01:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Venez découvrir la scène locale mayennaise !
Venez découvrir la scène locale mayennaise !   .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80  info@6par4.com

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English :

Come discover the local music scene in Mayenne!

L’événement Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME

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