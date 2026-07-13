Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue 6PAR4 Laval

Informations pratiques

Laval

Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-15 01:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Venez découvrir la scène locale mayennaise !

Venez découvrir la scène locale mayennaise ! .

6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com

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English :

Come discover the local music scene in Mayenne!

L’événement Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME