AGENDA · Laval
Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue 6PAR4 Laval
samedi 14 novembre 2026 · 6PAR4 · Laval
Informations pratiques
Laval
Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-15 01:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Venez découvrir la scène locale mayennaise !
Venez découvrir la scène locale mayennaise ! .
6PAR4 177 Rue du Vieux Saint-Louis Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
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English :
Come discover the local music scene in Mayenne!
L’événement Concert cinqtrois Better Than Fine + Namo + Sorgue Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
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