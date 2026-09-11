Concert, Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Concert Samedi 19 septembre, 15h00 Cité des Présents – François Mitterrand Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Elle est champêtre, elle est légère, elle va butiner dans tous les jardins musicaux pour en faire son miel, elle ne racole pas le chaland, elle n’a ni les gros sabots, ni les petites ficelles des trucs qui marchent à coup sûr, elle s’aventure, elle parle en souriant aux gens, des airs et des riffs, bonheur et musique, tout ça c’est kif-kif, dansante passerelle entre lèvres et oreilles… la belle Fanfarrosoir.

Venez découvrir la Fanfarrosoir au son de leurs instruments dans nos jardins.

Cité des Présents – François Mitterrand 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 69 51 70 https://citedespresents.nievre.fr/ https://www.facebook.com/people/Cit%C3%A9-des-Pr%C3%A9sents-Fran%C3%A7ois-Mitterrand/100093105706706/?ref=embed_page Les musées des cadeaux présidentiels (ancien musée du Septennat) et de la mode (ancien musée du Costume) de Château-Chinon sont réunis au sein de la Cité des Présents-François Mitterrand, un nouvel équipement culturel au cœur du Morvan, porté par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par l’architecte Patrick Mauger. Les collections sont déployées dans des parcours d’expositions permanentes entièrement renouvelés, enrichis par des modules numériques.

Elle est champêtre, elle est légère, elle va butiner dans tous les jardins musicaux pour en faire son miel, elle ne racole pas le chaland, elle n’a ni les gros sabots, ni les petites ficelles des qui…

©Fanfarrosoir