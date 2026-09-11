Visite familiale contée, Cité des Présents – François Mitterrand, Château-Chinon (Ville)

Informations pratiques

Visite familiale contée Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h45 Cité des Présents – François Mitterrand Nièvre

gratuit, sur réservation, 15 places disponibles par créneau, à partir de 5 ans et pour tout âge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Découvrez le musée des cadeaux présidentiels autrement grâce à une visite contée. Cette expérience familiale permet de découvrir le musée à hauteur d’enfant au travers d’un conte pour petits et grands.

3 horaires vous sont proposés tout au long de la journée : 10h30, 14h et 16h45 (durée 1h)

Cité des Présents – François Mitterrand 58120 Château-Chinon Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 69 51 70 https://citedespresents.nievre.fr/ https://www.facebook.com/people/Cit%C3%A9-des-Pr%C3%A9sents-Fran%C3%A7ois-Mitterrand/100093105706706/?ref=embed_page [{« type »: « phone », « value »: « 0386695170 »}, {« type »: « email », « value »: « citedespresents@nievre.fr »}] Les musées des cadeaux présidentiels (ancien musée du Septennat) et de la mode (ancien musée du Costume) de Château-Chinon sont réunis au sein de la Cité des Présents-François Mitterrand, un nouvel équipement culturel au cœur du Morvan, porté par le Conseil départemental de la Nièvre et signé par l’architecte Patrick Mauger. Les collections sont déployées dans des parcours d’expositions permanentes entièrement renouvelés, enrichis par des modules numériques.

Découvrez le musée des cadeaux présidentiels autrement grâce à une visite contée. Cette expérience familiale permet de découvrir le musée à hauteur d’enfant au travers d’un conte pour petits et 3 :…

© Département de la Nièvre / Cité des Présents-François Mitterrand/Mauger-Denancé