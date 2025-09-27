Angers

Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine

4 bd Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

De Lully à Quincy Jones, 50 clarinettistes passionnés venus de France et d’ailleurs se retrouvent à Angers, encadrés par 6 professionnels du Sextuor de Clarinettes Français. .

4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 00

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English :

L’événement Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers