Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers
Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers samedi 18 juillet 2026.
Angers
Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine
4 bd Arago Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
De Lully à Quincy Jones, 50 clarinettistes passionnés venus de France et d’ailleurs se retrouvent à Angers, encadrés par 6 professionnels du Sextuor de Clarinettes Français. .
4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 00
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English :
L’événement Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers
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