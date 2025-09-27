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Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers

Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 4 bd Arago

Ville : 49000 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Angers

Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine

4 bd Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-18

De Lully à Quincy Jones, 50 clarinettistes passionnés venus de France et d’ailleurs se retrouvent à Angers, encadrés par 6 professionnels du Sextuor de Clarinettes Français.   .

4 bd Arago Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 38 00 

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English :

L’événement Concert Clarinette Opus 10 au Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine Angers a été mis à jour le 2026-05-24 par Destination Angers

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