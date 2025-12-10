Concert classique dans le cadre du Festival Les Étoiles du Morvan Église Saint-Étienne Nevers

Concert classique dans le cadre du Festival Les Étoiles du Morvan

Église Saint-Étienne 8 Rue du Charnier Nevers Nièvre

Tarif : 19 – 19 – 21 EUR

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

2026-08-09

Un concert de musique de chambre d’exception, interprété par des musiciens de l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam.

Ce programme invite à un véritable voyage musical, vivant et inspirant, où les grands maîtres du répertoire classique dialoguent avec l’univers fascinant de la musique de film. Des œuvres intenses et profondément expressives se répondent, tissant des liens subtils entre tradition et cinéma, entre émotion et imagination.

Rendez vous le dimanche 9 août à 17h (fermeture à 22h) à l’Eglise Saint Etienne de Nevers.

La salle ouvrira dès 16h30.

Un moment musical d’un très haut niveau artistique, accessible à tous que vous soyez passionné de musique classique ou simplement curieux de vivre un beau moment culturel, ce concert promet une parenthèse intense et inoubliable, à savourer dans un cadre unique. .

Église Saint-Étienne 8 Rue du Charnier Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lesetoilesdumorvan@gmail.com

