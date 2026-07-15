Concert Claude Delangle et Odile Delangle Chapelle des Pénitents Gap
vendredi 17 juillet 2026 · Chapelle des Pénitents · Gap
Informations pratiques
Gap
Concert Claude Delangle et Odile Delangle
Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez découvrir le récital de Claude Delangle, saxophoniste renommé dans le monde entier, fondateur de l’Université Européenne de Saxophone, accompagné au piano par Odile Delangle ! Un concert gratuit offert par notre association.
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Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@univsax.com
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English :
Come enjoy a recital by Claude Delangle, a world-renowned saxophonist and founder of the European Saxophone University, accompanied on piano by Odile Delangle! This free concert is presented by our association.
L’événement Concert Claude Delangle et Odile Delangle Gap a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Gap
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