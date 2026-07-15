Concert Nicolas Arsenijevic et Fumie Ito Chapelle des Pénitents Gap
jeudi 16 juillet 2026 · Chapelle des Pénitents · Gap
Informations pratiques
Gap
Concert Nicolas Arsenijevic et Fumie Ito
Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez découvrir le récital du saxophoniste international Nicolas Arsenijevic, professeur au conservatoire de Paris, accompagné par la pianiste Fumie Ito !
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Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@univsax.com
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English :
Come enjoy a recital by internationally renowned saxophonist Nicolas Arsenijevic, a professor at the Paris Conservatory, accompanied by pianist Fumie Ito!
L’événement Concert Nicolas Arsenijevic et Fumie Ito Gap a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Gap
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