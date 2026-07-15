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AGENDA · Gap

Concert Nicolas Arsenijevic et Fumie Ito Chapelle des Pénitents Gap

jeudi 16 juillet 2026 · Chapelle des Pénitents · Gap

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Chapelle des Pénitents
Adresse
21 rue de l'imprimerie
Ville
05000 Gap
Département
Hautes-Alpes
Tarif

Gap

Concert Nicolas Arsenijevic et Fumie Ito

Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 19:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez découvrir le récital du saxophoniste international Nicolas Arsenijevic, professeur au conservatoire de Paris, accompagné par la pianiste Fumie Ito !
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Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur   contact@univsax.com

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English :

Come enjoy a recital by internationally renowned saxophonist Nicolas Arsenijevic, a professor at the Paris Conservatory, accompanied by pianist Fumie Ito!

L’événement Concert Nicolas Arsenijevic et Fumie Ito Gap a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Gap

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