Concert Joonatan Rautiola et Fumie Ito Chapelle des Pénitents Gap

Informations pratiques

Gap

Concert Joonatan Rautiola et Fumie Ito

Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15 19:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez assister au récital du saxophoniste international Joonatan Rautiola, accompagné par la pianiste Fumie Ito ! Un concert gratuit présenté par l’Université Européenne de Saxophone.

.

Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@univsax.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see a recital by internationally renowned saxophonist Joonatan Rautiola, accompanied by pianist Fumie Ito! A free concert presented by the European Saxophone University.

L’événement Concert Joonatan Rautiola et Fumie Ito Gap a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Gap