Concert CLAUDIO CAPEO Amiens

Concert CLAUDIO CAPEO

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Artiste multi-récompensé et recordman des ventes de disques avec plus d’un million et demi d’albums vendus, Claudio Capéo est l’un des artistes les plus plébiscités de la scène française des années 2020. Son dernier album Rose des vents s’est écoulé à plus de 150 000 exemplaires (disque de platine) et se classe toujours dans le top des ventes en France, porté notamment par les singles Si j’avais su (single de platine) et Chez toi en duo avec Slimane (single de platine).

Claudio Capéo a dévoilé le 22 novembre 2024 un album best of incluant ses plus grands succès et son nouveau single inédit T’en aller .

Il repartira en tournée dans toute la France à partir de novembre 2026 !

Artiste multi-récompensé et recordman des ventes de disques avec plus d’un million et demi d’albums vendus, Claudio Capéo est l’un des artistes les plus plébiscités de la scène française des années 2020. Son dernier album Rose des vents s’est écoulé à plus de 150 000 exemplaires (disque de platine) et se classe toujours dans le top des ventes en France, porté notamment par les singles Si j’avais su (single de platine) et Chez toi en duo avec Slimane (single de platine).

Claudio Capéo a dévoilé le 22 novembre 2024 un album best of incluant ses plus grands succès et son nouveau single inédit T’en aller .

Il repartira en tournée dans toute la France à partir de novembre 2026 ! .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 47 29 00

English :

Multi-awarded artist and record-holder with over one and a half million albums sold, Claudio Capéo is one of the most popular artists on the French scene in the 2020s. His latest album, Rose des vents, has sold over 150,000 copies (platinum disc) and is still one of the best-selling albums in France, boosted by the singles Si j’avais su (platinum single) and Chez toi , a duet with Slimane (platinum single).

On November 22, 2024, Claudio Capéo unveiled a best of album featuring his greatest hits and his new, unreleased single T?en aller .

He will be back on tour throughout France from November 2026!

German :

Claudio Capéo ist ein mehrfach preisgekrönter Künstler und mit über 1,5 Millionen verkauften Alben der Rekordhalter in Sachen Plattenverkäufe. Er ist einer der beliebtesten Künstler der 2020er Jahre in Frankreich. Sein letztes Album Rose des vents verkaufte sich mehr als 150.000 Mal (Platin) und ist immer noch in den französischen Charts vertreten.

Am 22. November 2024 stellte Claudio Capéo ein Best-of-Album vor, das seine größten Erfolge und seine neue, bisher unveröffentlichte Single T?en aller enthält.

Ab November 2026 wird er wieder auf Tournee durch ganz Frankreich gehen!

Italiano :

Artista pluripremiato e detentore di record con oltre un milione e mezzo di album venduti, Claudio Capéo è uno degli artisti più popolari della scena musicale francese degli anni 2020. Il suo ultimo album, Rose des vents, ha venduto oltre 150.000 copie (disco di platino) ed è tuttora uno degli album più venduti in Francia, sostenuto in particolare dai singoli Si j?avais su (singolo di platino) e Chez toi , in duetto con Slimane (singolo di platino).

Il 22 novembre 2024, Claudio Capéo ha presentato un album che contiene i suoi più grandi successi e il nuovo singolo inedito T?en aller .

Da novembre 2026 sarà di nuovo in tournée in Francia!

Espanol :

Artista multipremiado y plusmarquista con más de un millón y medio de álbumes vendidos, Claudio Capéo es uno de los artistas más populares del panorama musical francés en la década de 2020. Su último álbum, Rose des vents, ha vendido más de 150.000 copias (disco de platino) y sigue siendo uno de los más vendidos en Francia, impulsado en particular por los singles Si j’avais su (single de platino) y Chez toi , a dúo con Slimane (single de platino).

El 22 de noviembre de 2024, Claudio Capéo presentó un álbum con sus grandes éxitos y su nuevo single inédito T?en aller .

A partir de noviembre de 2026, volverá a salir de gira por Francia

L’événement Concert CLAUDIO CAPEO Amiens a été mis à jour le 2025-01-10 par OT D’AMIENS