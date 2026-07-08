Concert Clôture écossaise Théâtre Ledoux Besançon

Informations pratiques

Besançon

Concert Clôture écossaise

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:50:00

Date(s) :

2026-09-20

Pour clôturer le 79e Festival, honneur au concerto de Poulenc, influencé aussi bien par Mozart, Liszt, Prokofiev que par le gamelan balinais, pour une page irradiant de joie de vivre servie par le magnifique duo de pianistes Berlinskaïa/Ancelle. Puis l’Orchestre Victor Hugo et Jean-François Verdier nous emmènent en Écosse avec une pièce méconnue de Britten, où il parodie la musique locale avec une verve et une énergie remarquables. Point final du Festival, la Symphonie dite Écossaise fruit d’un voyage inspirant qui a laissé une empreinte profonde sur Mendelssohn, l’œuvre capture l’esprit romantique par sa puissance narrative, son atmosphère mélancolique et ses accents héroïques. .

Théâtre Ledoux 49 Rue Megevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Clôture écossaise

L’événement Concert Clôture écossaise Besançon a été mis à jour le 2026-06-27 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)