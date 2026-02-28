Concert commémoratif des funérailles de Chopin à la Madeleine 1849 Église de La Madeleine PARIS

Orchestre Hélios

Choeur Hélios Ephémère

Direction Laurent Couson

Chopin décida avec son entourage l’exécution du Requiem de Mozart lors de ses funérailles à l’église de la Madeleine.

Programme : Nocturne, Valses de Chopin, Requiem de Mozart

A onze heures du matin, le 30 octobre 1849, trois mille personnes emplissent l’église, toute drapée de noir.

Pendant la montée du cercueil de la crypte, un orchestre joua la Marche funèbre de Chopin dans un arrangement de Napoléon Reber.

Puis, l’organiste Louis Lefébure-Wély exécuta les Préludes en mi mineur et en si mineur. A l’issue de la cérémonie retentit le Requiem de Mozart, exécuté par l’orchestre et les choeurs de la Société de concerts du Conservatoire, sous la direction de Narcisse Girard, avec les solistes Pauline Viardot et Luigi Lablache.

Revivez le concert en hommage des funérailles de Chopin à l’église de la Madeleine en date du 30 octobre 1849.

Le vendredi 30 octobre 2026

de 20h45 à 22h00

payant

Prestige : 60 €

Tarif Normal :

Catégorie 1 : 40€

Catégorie 2 : 30€,

Catégorie 3 : 20€

Tr (étudiants, chômeurs) :

Catégorie 1 : 30€

Catégorie 2 : 20€

Public jeunes et adultes.

Église de La Madeleine place de la Madeleine 75008 PARIS

