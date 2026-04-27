Concert Conférence Par Ricardo Garcia Salle des conférences de la mairie Saint-Lary-Soulan
Concert Conférence Par Ricardo Garcia Salle des conférences de la mairie Saint-Lary-Soulan mardi 23 juin 2026.
Saint-Lary-Soulan
Concert Conférence Par Ricardo Garcia
Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Ricardo Garcia vous propose en concert un flamenco énergique à la guitare, avec des influences de musiques du monde.
Gratuit. Salle des conférences de la mairie .
Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ricardo Garcia brings you energetic flamenco on guitar, with world music influences.
L’événement Concert Conférence Par Ricardo Garcia Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- Animations Patouland village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 27 avril 2026
- Atelier sur la faune sauvage par Cyril Navarro SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 28 avril 2026
- Animations Patouland village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 29 avril 2026
- Atelier Origami SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 30 avril 2026
- Concert La Frangine Terrain Banino Saint-Lary-Soulan 2 mai 2026