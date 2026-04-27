Saint-Lary-Soulan

Concert Conférence Par Ricardo Garcia

Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 17:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Ricardo Garcia vous propose en concert un flamenco énergique à la guitare, avec des influences de musiques du monde.

Gratuit. Salle des conférences de la mairie .

Salle des conférences de la mairie SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Ricardo Garcia brings you energetic flamenco on guitar, with world music influences.

L’événement Concert Conférence Par Ricardo Garcia Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de St Lary|CDT65