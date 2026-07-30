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Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren Salle des Consuls Monflanquin

samedi 7 novembre 2026 · Salle des Consuls · Monflanquin

Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren Salle des Consuls Monflanquin

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des Consuls
Adresse
12 Rue des Arcades
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Monflanquin

Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren

Salle des Consuls 12 Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 18:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Au programme Haydn, Grieg, Szymanowski…

Composé de Jean-Baptiste Iachemet & Elliott Pages (violons), David Heusler (alto) et Adèle Quartier de Andrade (violoncelle) et fondé en 2017, le Quatuor Våren a rapidement développé une passion commune pour le répertoire du quatuor à cordes, adorant notamment explorer les répertoires méconnus.
En 2024, le Quatuor Våren a remporté des prix lors de divers concours internationaux (Concours International de Musique de Chambre de Lyon, FNAPEC, Virtuoso e Belcanto, Premio Giangrandi-Eggmann).   .

Salle des Consuls 12 Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79 

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English : Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren

L’événement Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren Monflanquin a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Bastides

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