Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren Salle des Consuls Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren

Salle des Consuls 12 Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 18:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Au programme Haydn, Grieg, Szymanowski…

Composé de Jean-Baptiste Iachemet & Elliott Pages (violons), David Heusler (alto) et Adèle Quartier de Andrade (violoncelle) et fondé en 2017, le Quatuor Våren a rapidement développé une passion commune pour le répertoire du quatuor à cordes, adorant notamment explorer les répertoires méconnus.

En 2024, le Quatuor Våren a remporté des prix lors de divers concours internationaux (Concours International de Musique de Chambre de Lyon, FNAPEC, Virtuoso e Belcanto, Premio Giangrandi-Eggmann). .

Salle des Consuls 12 Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 25 79

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English : Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren

L’événement Concert connaissance des jeunes interprètes Quatuor Våren Monflanquin a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Bastides