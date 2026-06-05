Monflanquin

Visite Spectacle Janouille Fête ses 450 ans

5 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Janouille fête ses 450 ans avec 450 bougies dans la bastide !

A l’occasion de son 450ème anniversaire, le guide bouffon Janouille vous invite à le suivre dans une déambulation de la bastide médiévale de Monflanquin, constellée de lumières et de 450 bougies disséminées sur le parcours qui mènera les visiteurs de la place du Cap Del Pech au lavoir en bas de la bastide.

La balade sera animée par des comédiens et des troubadours, ainsi que des chevaliers, et se terminera par un feu d’artifice, pour fêter dignement cet évènement.

Visite spectacle gratuite et offerte par la mairie de Monflanquin.

Les places sont limitées. Merci de vous présenter 30 minutes avant l’heure de départ.

Départ prévu à partir de 5 personnes réservées.

Visites organisées par Janouille. .

5 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Visite Spectacle Janouille Fête ses 450 ans

L’événement Visite Spectacle Janouille Fête ses 450 ans Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Bastides