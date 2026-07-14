Concert conte musical Langeac
samedi 1 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Concert conte musical
Monastère Sainte-Catherine Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Ludique et participative pour enfants et familles, organisé par les Musicales du Haut-allier.
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Monastère Sainte-Catherine Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
A fun and interactive event for children and families, organized by Les Musicales du Haut-Allier.
L’événement Concert conte musical Langeac a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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