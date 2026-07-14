Informations pratiques

Langeac

Concert conte musical

Monastère Sainte-Catherine Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Ludique et participative pour enfants et familles, organisé par les Musicales du Haut-allier.

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Monastère Sainte-Catherine Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

A fun and interactive event for children and families, organized by Les Musicales du Haut-Allier.

L’événement Concert conte musical Langeac a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier