Concert d’Abo Gabi et Camille el Bacha, organisé en collaboration avec Pax Musica, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Concert d’Abo Gabi et Camille el Bacha, organisé en collaboration avec Pax Musica Samedi 19 septembre, 17h30 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’Institut national d’histoire de l’art invite l’ONG Pax Musica, académie de musique sans frontières, pour une programmation en écho à la thématique « Patrimoine en danger ». L’association accompagne des musiciennes et musiciens ayant trouvé refuge en France dans la poursuite de leur carrière artistique grâce à un compagnonnage aux côtés d’artistes de renom. Dans la rotonde de la galerie Colbert, le chanteur d’origine syro-palestienne, Abo Gabi, et le pianiste franco-libanais, Camille el Bacha, imaginent un dialogue entre mawâl (musique arabe improvisée) et écriture pianistique occidentale. Le concert met à l’honneur des traditions musicales menacées et les parcours d’exil des interprètes, faisant de la musique un espace de dialogue, de transmission et de résilience.

Les musiciens et musiciennes Pax Musica se produisent à l’Institut du monde arabe, au Palais de la Porte Dorée – musée national de l’histoire de l’immigration, à la Villa Médicis de Rome et à l’Opéra de Paris. Pax Musica vit de la générosité du public, plus d’informations sur paxmusica.fr et @pax_musica_academie, sur Instagram.

Lieu : INHA, galerie Colbert, rotonde

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://paxmusica.fr/ »}, {« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Concert d’Abo Gabi et Camille El Bacha

Abo Gabi et Camille el Bacha © Guilhem Grosso / Pax Musica