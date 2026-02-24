Concert: Danakil Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Concert: Danakil

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 20:00:00

Date(s) :

2026-11-06

En 22 ans de carrière, DANAKIL est passé de l’underground aux plus grandes scènes internationales en restant fidèle à son identité roots, engagée et indépendante via son propre label, Baco Music.



Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

In a career spanning 22 years, DANAKIL has moved from the underground to the biggest international stages, remaining true to its roots-based, committed and independent identity via its own label, Baco Music.

L’événement Concert: Danakil Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme