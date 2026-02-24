Concert: Danakil Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Concert: Danakil Espace Girodet Bourg-lès-Valence vendredi 6 novembre 2026.
Concert: Danakil
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 20:00:00
Date(s) :
2026-11-06
En 22 ans de carrière, DANAKIL est passé de l’underground aux plus grandes scènes internationales en restant fidèle à son identité roots, engagée et indépendante via son propre label, Baco Music.
.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In a career spanning 22 years, DANAKIL has moved from the underground to the biggest international stages, remaining true to its roots-based, committed and independent identity via its own label, Baco Music.
L’événement Concert: Danakil Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme