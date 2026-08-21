Concert dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville, Hôtel de Ville, Reims

Informations pratiques

Concert dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Hôtel de Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Odile Renault, flûtiste et Philippe Villa, guitariste, vous proposent de savourer un moment musical à la découverte de musiques classiques.

Hôtel de Ville Esplanade Simone-Veil, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 77 78 79 http://www.reims.fr Construit au XVIIᵉ siècle sur les plans de l’architecte Jean Bonhomme, l’hôtel de ville n’est achevé qu’au XIXᵉ siècle. Le 3 mai 1917, il est incendié et seules les façades sont conservées, à l’exception de la façade sur cour.

Édifice classé au titre des monuments historiques dès 1862, le campanile et la façade principale sont restaurés, tandis que les travaux intérieurs sont confiés aux architectes Paul Bouchette et Roger-Henri Expert.

L’hôtel de ville est inauguré le 10 juin 1928 par le président de la République Gaston Doumergue, en même temps que la bibliothèque Carnegie.

Le parvis de l’hôtel de ville est devenu un aménagement de grande qualité, doté de nouvelles potentialités : la ville écrit une nouvelle page de l’histoire de Reims. Inauguré lors de la Journée de l’Europe, le 9 mai 2019, le site devient l’esplanade Simone Veil.

Odile Renault, flûtiste et Philippe Villa, guitariste, vous proposent de savourer un moment musical à la découverte de musiques classiques.

© Ville de Reims