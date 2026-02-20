Concert : DARIA + FLYING DONUTS + SECOND RATE, Café Charbon, Nevers
samedi 21 novembre 2026 · Café Charbon · Nevers
Informations pratiques
Concert : DARIA + FLYING DONUTS + SECOND RATE Samedi 21 novembre, 20h00 Café Charbon Nièvre
10€ / 8€ (réduit) / 5€ (étudiants CROUS)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T20:00:00+01:00 – 2026-11-21T23:30:00+01:00
Quand les formules restent les mêmes, toujours diablement efficaces ! Une soirée pleine de patrons du rock post-hardcore. Pour cette date exceptionnelle, le Charbon voit Second Rate et Flying Donuts se reformer. Du trio à déssouder l’emo kids d’un côté, à l’attaque de riffs de l’autre. Daria, eux, continuent leur parcours avec du son toujours plus frontal, plus dense, plus mélodique aussi. Une soirée où tout va frapper, les tensions, les textes et le son, en l’honneur des talents qui reviennent sur le devant de la scène !
Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cafe-charbon-nevers.com/programmation/flying-donuts/ »}]
Quand les formules restent les mêmes, toujours diablement efficaces ! Une soirée pleine de patrons du rock post-hardcore ! rock post-hardcore
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