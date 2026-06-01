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Concert de Black Koyo 3000k, Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau

Concert de Black Koyo 3000k, Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau

Concert de Black Koyo 3000k, Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Théâtre municipal de Fontainebleau - salle de spectacle

Adresse : 9 rue Dénecourt

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Concert de Black Koyo 3000k Samedi 6 juin, 18h30 Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00

Retrouvez les chanteurs et musiciens de Black Koyo pour une représentation exceptionnelle durant laquelle les instruments ancestraux gnawa, le guembri et les qraqib, fusionnent avec la musique contemporaine emmenée par le saxophone et l’électro.
Un mélange captivant de tradition et d’innovation introduit par une leçon d’ethnomusicologie, dispensée par Hélène Sechehaye.

Théâtre municipal de Fontainebleau – salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

Concert-de-Gnawa-Black-Koyo-©-Ilyas-Goban

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