Saint-Cirq-Lapopie

Concert de chansons Denouavou

Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-29

Irina, Jean-Jacques, Angel, Jean-Luc se retrouvent pour écouter le monde et que parfois le monde les écoute

Irina, Jean-Jacques, Angel, Jean-Luc se retrouvent pour écouter le monde et que parfois le monde les écoute. Ainsi, les chansons de Jean-Jacques traversent la rue et les esprits, tantôt avec humour, tantôt avec tendresse.

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Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie theo.plantefol@gmail.com

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English :

Irina, Jean-Jacques, Angel, and Jean-Luc get together to %E9couter the world—and sometimes the world %E9coute them

L’événement Concert de chansons Denouavou Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot