Concert de chansons Denouavou Saint-Cirq-Lapopie
Concert de chansons Denouavou Saint-Cirq-Lapopie vendredi 21 août 2026.
Saint-Cirq-Lapopie
Concert de chansons Denouavou
Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-29
Irina, Jean-Jacques, Angel, Jean-Luc se retrouvent pour écouter le monde et que parfois le monde les écoute
Irina, Jean-Jacques, Angel, Jean-Luc se retrouvent pour écouter le monde et que parfois le monde les écoute. Ainsi, les chansons de Jean-Jacques traversent la rue et les esprits, tantôt avec humour, tantôt avec tendresse.
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Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie theo.plantefol@gmail.com
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English :
Irina, Jean-Jacques, Angel, and Jean-Luc get together to %E9couter the world—and sometimes the world %E9coute them
L’événement Concert de chansons Denouavou Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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