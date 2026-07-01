Informations pratiques

Brives-Charensac

Concert de chansons françaises avec Maggie Paxson

Square de la Rapita Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Venez assister à l’évènement musical de Maggie Paxson, qui interprètera des chansons françaises des années 30 et 40.

Repli à la médiathèque en cas de pluie.

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Square de la Rapita Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 00 40

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English :

Come enjoy Maggie Paxson’s musical event, where she will perform French songs from the 1930s and 1940s.

The event will be held at the media center in case of rain.

L’événement Concert de chansons françaises avec Maggie Paxson Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay