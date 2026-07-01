Concert de chansons françaises avec Maggie Paxson Brives-Charensac
vendredi 31 juillet 2026 · Brives-Charensac
Informations pratiques
Brives-Charensac
Concert de chansons françaises avec Maggie Paxson
Square de la Rapita Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Venez assister à l’évènement musical de Maggie Paxson, qui interprètera des chansons françaises des années 30 et 40.
Repli à la médiathèque en cas de pluie.
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Square de la Rapita Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 00 40
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English :
Come enjoy Maggie Paxson’s musical event, where she will perform French songs from the 1930s and 1940s.
The event will be held at the media center in case of rain.
L’événement Concert de chansons françaises avec Maggie Paxson Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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