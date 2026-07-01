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AGENDA · Brives-Charensac

Spectacle El Camino Smart Café Théâtre Brives-Charensac

jeudi 16 juillet 2026 · Smart Café Théâtre · Brives-Charensac

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Smart Café Théâtre
Adresse
58 bis, avenue Charles Dupuy
Ville
43700 Brives-Charensac
Département
Haute-Loire
Tarif

Brives-Charensac

Spectacle El Camino

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

El camino raconte le chemin de toutes celles et ceux qui se retrouvent à un carrefour de leur vie et décident de faire marcher leurs pieds plutôt que leur tête.
1h20 de chansons, de show et de kilomètres.
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Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80  lesmartcabaret@gmail.com

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English :

*El camino* tells the story of all those who find themselves at a crossroads in their lives and decide to let their feet lead the way rather than their heads.
1 hour and 20 minutes of songs, entertainment, and kilometers.

L’événement Spectacle El Camino Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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