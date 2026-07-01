Concert de clôture Alligny-en-Morvan
vendredi 31 juillet 2026 · Alligny-en-Morvan
Informations pratiques
Alligny-en-Morvan
Concert de clôture
Salle des fêtes Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Concert de clôture de l’atelier de musique ancienne à la salle polyvalente d’Alligny, La Tarenne. Entrée participative. (Violon, viole de gambe, clavecin, musique de chambre) par l’Académie Sainte Cécile. .
Salle des fêtes Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 50
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English : Concert de clôture
L’événement Concert de clôture Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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