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AGENDA · Alligny-en-Morvan

Concert de clôture Alligny-en-Morvan

vendredi 31 juillet 2026 · Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
58230 Alligny-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif

Alligny-en-Morvan

Concert de clôture

Salle des fêtes Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Concert de clôture de l’atelier de musique ancienne à la salle polyvalente d’Alligny, La Tarenne. Entrée participative. (Violon, viole de gambe, clavecin, musique de chambre) par l’Académie Sainte Cécile.   .

Salle des fêtes Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 50 

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English : Concert de clôture

L’événement Concert de clôture Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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