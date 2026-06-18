Concert de clôture Passion selon St-Marc Kursaal Besançon

Besançon

Concert de clôture Passion selon St-Marc

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

LA PASSION SELON SAINT MARC

Vincent Lièvre-Picard, évangéliste

Ensemble vocal ( Severine Sevin, Marie Rihane, Laure Molter, Pierre-Baptiste Parietti, Raphaël Joanne, Thomas Mussard, Lucien Moissonnier, Benoît Descamps)

Ensemble Les Sonadori baroque

Illyesse Bouyenzar, orgue

Freddy Eichelberger, clavecin et direction

La Passion selon saint Marc de Jean-Sébastien Bach, est une œuvre perdue mais dont on sait qu’elle a été donnée à Leipzig en 1731, puis en 1744. La reconstitution musicale effectuée par Freddy Eichelberger, repose sur des recherches savantes et des choix, comme celui de recomposer tous les récits et les turbae (interventions de la foule). On sait par ailleurs que l’œuvre ressortit, dans sa technique de composition, au genre de la parodie, c’est-à-dire de la réutilisation pour d’autres paroles de mélodies et harmonisations déjà mises au service d’autres œuvres c’est ici le cas de deux chœurs et trois airs provenant de la Trauer-Ode de 1727. Divers chorals et plusieurs épisodes liturgiques complètent cette reconstruction qui aboutit à une magnifique architecture .

Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de clôture Passion selon St-Marc

L’événement Concert de clôture Passion selon St-Marc Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON