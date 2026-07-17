Concert de Clou, Hôtel de Ville, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Concert de Clou Vendredi 18 septembre, 20h30 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Limité à 80 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Clou, voix envoûtante de la scène indie-pop française, nommée aux Victoires de la Musique, s’empare de l’Hôtel de Ville pour un concert exceptionnel.

Dans l’écrin de la Salle Rouault, les peintures murales et l’architecture historique de l’Hôtel de Ville s’illuminent. Une résonance saisissante entre art pictural et création musicale d’aujourd’hui, où le patrimoine devient scène vivante.

La magie d’une voix, au cœur du Patrimoine.

Hôtel de Ville 7 place de la République 93406 Saint-Ouen-sur-Seine Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Concert de Clou