Quend

Concert de Daniele Vitale

Quend Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Son street sax a conquis les rues de Naples, Santorin, Ibiza, Capri, Dublin, La Californie, New York… et maintenant Quend.

Son street sax a conquis les rues de Naples, Santorin, Ibiza, Capri, Dublin, La Californie, New York… et maintenant Quend. .

Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20

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English :

His street sax has taken the streets of Naples, Santorini, Ibiza, Capri, Dublin, California, New York… and now Quend by storm.

L’événement Concert de Daniele Vitale Quend a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre