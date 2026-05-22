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Concert de Flack’s Mood + Brunch à La Station La Station Châtellerault

Concert de Flack’s Mood + Brunch à La Station La Station Châtellerault

Concert de Flack’s Mood + Brunch à La Station La Station Châtellerault dimanche 31 mai 2026.

Lieu : La Station

Adresse : 6 avenue du Général de Gaulle

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Châtellerault

Concert de Flack’s Mood + Brunch à La Station

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Flack’s Mood c’est trois femmes, trois voix, six instruments, réunies autour de trois humeurs Soul, Groove, Blues. FLACK, pour Roberta Flack, une des divas noires américaines qui a marqué la musique soul, jazz et folk. MOOD comme l’humeur de la chanson Compared to What, un tube interprété par Roberta Flack. Ce trio féminin nous offre un répertoire à la fois énergique et langoureux, électrique et acoustique qui nous amènera immanquablement à bouger.   .

La Station 6 avenue du Général de Gaulle Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@lastation-asso.fr

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English : Concert de Flack’s Mood + Brunch à La Station

L’événement Concert de Flack’s Mood + Brunch à La Station Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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