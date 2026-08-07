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AGENDA · Cahors

Concert de Fredd à Oh my Beer Cahors

vendredi 7 août 2026 · Cahors

Concert de Fredd à Oh my Beer Cahors

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
131 rue saint Géry
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cahors

Concert de Fredd à Oh my Beer

131 rue saint Géry Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert de l'artiste Fredd.

Concert de l'artiste Fredd.

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131 rue saint Géry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 18 08  ohmybeer46@gmail.com

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English :

Concert by the artist Fredd.

L’événement Concert de Fredd à Oh my Beer Cahors a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot

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