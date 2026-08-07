AGENDA · Cahors
Concert de Fredd à Oh my Beer Cahors
vendredi 7 août 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Concert de Fredd à Oh my Beer
131 rue saint Géry Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert de l'artiste Fredd.
Concert de l'artiste Fredd.
.
131 rue saint Géry Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 18 08 ohmybeer46@gmail.com
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English :
Concert by the artist Fredd.
L’événement Concert de Fredd à Oh my Beer Cahors a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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