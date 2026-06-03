Atelier Punch Needle au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors
Atelier Punch Needle au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors dimanche 9 août 2026.
Cahors
Atelier Punch Needle au Musée Henri Martin
Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : 11 – 11 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09 17:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez découvrir cette activité créative de broderie en relief sur la thématique des paysages et végétaux
Venez découvrir cette activité créative de broderie en relief sur la thématique des paysages et végétaux. Un temps méditatif et créatif à la fois !
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Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
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English :
Come and discover this creative embroidery activity on the theme of landscapes and plants
L’événement Atelier Punch Needle au Musée Henri Martin Cahors a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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