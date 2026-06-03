Atelier Punch Needle au Musée Henri Martin Musée Henri Martin Cahors

Cahors

Atelier Punch Needle au Musée Henri Martin

Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez découvrir cette activité créative de broderie en relief sur la thématique des paysages et végétaux

Venez découvrir cette activité créative de broderie en relief sur la thématique des paysages et végétaux. Un temps méditatif et créatif à la fois !

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Musée Henri Martin 792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

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English :

Come and discover this creative embroidery activity on the theme of landscapes and plants

L’événement Atelier Punch Needle au Musée Henri Martin Cahors a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cahors Vallée du Lot