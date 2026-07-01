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AGENDA · Cahors

Expo canine nationale Cahors

dimanche 26 juillet 2026 · Cahors

Expo canine nationale Cahors

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
Rue de la rivière
Ville
46000 Cahors
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Cahors

Expo canine nationale

Rue de la rivière Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Expo canine nationale avec concours de chiens truffiers de 8h à 11h.

Renseignements auprès de l'association canine du Lot.

Expo canine nationale avec concours de chiens truffiers de 8h à 11h.

Renseignements auprès de l'association canine du Lot.

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Rue de la rivière Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 70 66 25 83 

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English :

National dog show featuring a truffle-hunting dog competition from 8 a.m. to 11 a.m.

For more information, contact the Lot Kennel Club.

L’événement Expo canine nationale Cahors a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cahors Vallée du Lot

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