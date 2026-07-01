Expo canine nationale Cahors
dimanche 26 juillet 2026 · Cahors
Informations pratiques
Cahors
Expo canine nationale
Rue de la rivière Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Expo canine nationale avec concours de chiens truffiers de 8h à 11h.
Renseignements auprès de l'association canine du Lot.
Expo canine nationale avec concours de chiens truffiers de 8h à 11h.
Renseignements auprès de l'association canine du Lot.
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Rue de la rivière Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 70 66 25 83
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English :
National dog show featuring a truffle-hunting dog competition from 8 a.m. to 11 a.m.
For more information, contact the Lot Kennel Club.
L’événement Expo canine nationale Cahors a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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