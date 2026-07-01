Informations pratiques

Cahors

Expo canine nationale

Rue de la rivière Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Expo canine nationale avec concours de chiens truffiers de 8h à 11h.

Renseignements auprès de l'association canine du Lot.

Expo canine nationale avec concours de chiens truffiers de 8h à 11h.

Renseignements auprès de l'association canine du Lot.

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Rue de la rivière Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 70 66 25 83

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English :

National dog show featuring a truffle-hunting dog competition from 8 a.m. to 11 a.m.

For more information, contact the Lot Kennel Club.

L’événement Expo canine nationale Cahors a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Cahors Vallée du Lot