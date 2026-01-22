Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin Cahors
Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin Cahors mercredi 15 juillet 2026.
Cahors
Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin
792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Voyage, Voyage
À bord de l’arche de Noé, sur un trois mâts dans la tempête ou sur le calme rivage polynésien… l’eau salée guidera ce voyage dans le musée
Voyage, Voyage
À bord de l’arche de Noé, sur un trois mâts dans la tempête ou sur le calme rivage polynésien… l’eau salée guidera ce voyage dans le musée. Un atelier de peinture viendra clôturer l’aventure.
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792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr
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English :
Voyage, Voyage:
Aboard Noah?s Ark, on a three-masted ship in a storm or on the calm Polynesian shore? salt water will guide this voyage through the museum
L’événement Visite créative en famille pour les tout-petits au Musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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