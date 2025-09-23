Estivale des Fontaines: Trail du Mont Saint-Cyr Cahors

Estivale des Fontaines: Trail du Mont Saint-Cyr

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 23:59:00

2026-07-15

Départ à la tombée de la nuit et depuis la base de loisirs Lot of Sports du Mont Saint-Cyr, afin de profiter des dernières lueurs du jour et des panoramas embrasés par le soleil couchant.

2 trails de 9 et 15 km sont proposés au départ, ainsi qu’une randonnée de 9 km.

Retrait des dossards et départs depuis la base de loisirs Lot of Sports.

Mont Saint-Cyr Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 13 45 46 04 contact@traildesfontaines.com

English :

Depart at dusk from the Lot of Sports leisure park at Mont Saint-Cyr, to enjoy the last glimmers of daylight and panoramic views set ablaze by the setting sun.

2 trails of 9 and 15 km, plus a 9 km hike.

Race numbers and start times are available from the Lot of Sports leisure park.

German :

Abfahrt bei Einbruch der Dunkelheit und von der Freizeitanlage Lot of Sports du Mont Saint-Cyr, um das letzte Licht des Tages und die von der untergehenden Sonne verglühten Panoramen zu genießen.

es werden 2 Trails von 9 und 15 km Länge sowie eine Wanderung von 9 km Länge angeboten.

Abholung der Startnummern und Start von der Freizeitanlage Lot of Sports.

Italiano :

Partenza all’imbrunire dal centro ricreativo Lot of Sports di Mont Saint-Cyr, per ammirare gli ultimi spiragli di luce e le viste panoramiche incendiate dal sole al tramonto.

si possono scegliere 2 percorsi di 9 e 15 km, oltre a un’escursione di 9 km.

I numeri possono essere ritirati presso il centro ricreativo Lot of Sports.

Espanol :

Salga al atardecer del centro de ocio Lot des Sports, en Mont Saint-Cyr, para disfrutar de los últimos destellos de luz y de las vistas panorámicas iluminadas por el sol poniente.

hay 2 senderos de 9 y 15 km para elegir, así como una caminata de 9 km.

Los dorsales pueden recogerse en el centro de ocio Lot of Sports.

